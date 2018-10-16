Звезда сериала "Рассказ служанки" родила первенца

актриса Ивонн Страховски впервые стала матерью

Звезда сериала Сказание служанки 36-летняя австралийская актриса Ивонн Страховски впервые стала матерью. О рождении сына от актера Тима Лодена она объявила вечером 15 октября.

В Instagram актриса опубликовала снимок своего первенца, которого держит на руках.

"Мое сердце растаяло на миллиард кусочков уже тысячу раз. Мы благословлены радостью в жизни, нашим мальчиком. Добро пожаловать в этот мир. Родители любят тебя безмерно! Мое сердце украдено!" - написала Страховски.

Сейчас звездная мама и ребенок чувствуют себя хорошо.

По словам актрисы, она пыталась скрыть свою беременность во время съемок в "Сказании служанки".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Конец близко: создали коллекцию одежды для женщин, как в сериале "Рассказ служанки"

Стриминговий сервис Hulu продолжил сериал "Рассказ служанки" на третий сезон. Главную героиню в "Рассказы служанки" сыграла актриса Элизабет Мосс. За свою роль получила "Золотой глобус".