Звезда сериала "Рассказ служанки" родила первенца

Звезда сериала Сказание служанки 36-летняя австралийская актриса Ивонн Страховски впервые стала матерью. О рождении сына от актера Тима Лодена она объявила вечером 15 октября.
В Instagram актриса опубликовала снимок своего первенца, которого держит на руках.
"Мое сердце растаяло на миллиард кусочков уже тысячу раз. Мы благословлены радостью в жизни, нашим мальчиком. Добро пожаловать в этот мир. Родители любят тебя безмерно! Мое сердце украдено!" - написала Страховски.
Сейчас звездная мама и ребенок чувствуют себя хорошо.
По словам актрисы, она пыталась скрыть свою беременность во время съемок в "Сказании служанки".
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My heart has melted into a billion pieces a thousand times already ❤️ We have been blessed with the greatest joy of our lives, our baby boy. Welcome to the world Peanut, your parents love you beyond measure and you are already my little dream boat. My heart has been stolen! ❤️😍❤️😍❤️😍❤️😍❤️😍❤️😍❤️😍
Стриминговий сервис Hulu продолжил сериал "Рассказ служанки" на третий сезон. Главную героиню в "Рассказы служанки" сыграла актриса Элизабет Мосс. За свою роль получила "Золотой глобус".
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