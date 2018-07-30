Звезда Playboy с натуральными прелестями 8-го размера обнажилась в ванной на радость фанатам

Модель Линдси Пэлас порадовала поклонников новым фото на странице в соцсети.

На этот раз Пэлас позировала топлесс.

Звезда мужских журналов демонстрирует 8-й размер груди весом в 5 кг.

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Кстати, другая пышнотелая модель Кейт Аптон отметила, что мечтает о меньшей груди, тогда бы она позволила себе значительно меньше бикини.

Ранее мужской журнал выбрал Аптон "самой сексуальной женщиной года". Сейчас модель ждет первенца.