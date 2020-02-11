Звезда Playboy и фронтмен Muse станут родителями близнецов

О беременности объявила жена фронтмена Muse, бывшая плеймейт журнала Playboy 30-летняя Элль Эванс Фото: instagram.com/elloelle/?utm_source=ig_embed

Британский музыкант 41-летний Мэтт Беллами, который имеет 8-летнего сына от актрисы Кейт Хадсон, поло отцом еще одного малыша. Даже двух.

О беременности объявила жена фронтмена Muse, бывшая плеймейт журнала Playboy 30-летняя Элль Эванс, пишет Tabloid.

"Наша маленькая семья растет, как и мой животик", - написала красавица в Instagram.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бейонсе рассказала об ужасах беременности двойней

К фото она добавила два емодзи-сердечки и знак Близнецов. До встречи с Эванс Беллами дважды заручился, но к алтарю так и не доходил. Они с Элль поженились прошлым летом.

Британский музыкант, лидер группы The Muse Мэтью Беллами и американская модель Элль Эванс поженились 10 августа, в субботу. Роскошные торжества прошли в Малибу.