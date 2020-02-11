Звезда Playboy и фронтмен Muse станут родителями близнецов

Британский музыкант 41-летний Мэтт Беллами, который имеет 8-летнего сына от актрисы Кейт Хадсон, поло отцом еще одного малыша. Даже двух.
О беременности объявила жена фронтмена Muse, бывшая плеймейт журнала Playboy 30-летняя Элль Эванс, пишет Tabloid.
"Наша маленькая семья растет, как и мой животик", - написала красавица в Instagram.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бейонсе рассказала об ужасах беременности двойней
К фото она добавила два емодзи-сердечки и знак Близнецов. До встречи с Эванс Беллами дважды заручился, но к алтарю так и не доходил. Они с Элль поженились прошлым летом.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
💖GIRL OR BOY💙❓What's your guess??? We welcome baby Bellamy in late May 👶🏼 🍼🧸🎠🐛🐣
Британский музыкант, лидер группы The Muse Мэтью Беллами и американская модель Элль Эванс поженились 10 августа, в субботу. Роскошные торжества прошли в Малибу.
Комментарии