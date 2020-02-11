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вторник, 11 февраля 2020 09:50

Звезда Playboy и фронтмен Muse станут родителями близнецов

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Звезда Playboy и фронтмен Muse станут родителями близнецов
О беременности объявила жена фронтмена Muse, бывшая плеймейт журнала Playboy 30-летняя Элль Эванс Фото: instagram.com/elloelle/?utm_source=ig_embed

Британский музыкант 41-летний Мэтт Беллами, который имеет 8-летнего сына от актрисы Кейт Хадсон, поло отцом еще одного малыша. Даже двух.

О беременности объявила жена фронтмена Muse, бывшая плеймейт журнала Playboy 30-летняя Элль Эванс, пишет Tabloid.

"Наша маленькая семья растет, как и мой животик", - написала красавица в Instagram.

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К фото она добавила два емодзи-сердечки и знак Близнецов. До встречи с Эванс Беллами дважды заручился, но к алтарю так и не доходил. Они с Элль поженились прошлым летом.

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💖GIRL OR BOY💙❓What's your guess??? We welcome baby Bellamy in late May 👶🏼 🍼🧸🎠🐛🐣

Публикация от 𝑒𝓁𝓁𝑒 ⏃ 𝒷𝑒𝓁𝓁𝒶𝓂𝓎 (@elloelle)

Британский музыкант, лидер группы The Muse Мэтью Беллами и американская модель Элль Эванс поженились 10 августа, в субботу. Роскошные торжества прошли в Малибу.

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11
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