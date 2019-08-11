Лидер группы The Muse Мэтью Беллами женился на модели, которая младше на 12 лет

Британский музыкант, лидер группы The Muse Мэтью Беллами и американская модель Элль Эванс поженились 10 августа, в субботу.
Роскошные торжества прошли в Малибу.
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Беллами сразу поделился фотографиями с новоиспеченной женой в Instagram.
"Мистер и миссис Беллами", - подписал свадебные фото музыкант.
На снимке счастливые молодожены шли от арки держась за руки.
Беллами и Элль Эванс начали встречаться в 2015 году. В декабре 2017 года девушка сообщила, что обручилась с музыкантом через несколько дней после ее дня рождения. На странице в Instagram модель вела отсчет до своей свадьбы.
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