Лидер группы The Muse Мэтью Беллами женился на модели, которая младше на 12 лет

Фото: @elloelle

Британский музыкант, лидер группы The Muse Мэтью Беллами и американская модель Элль Эванс поженились 10 августа, в субботу.

Роскошные торжества прошли в Малибу.

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Беллами сразу поделился фотографиями с новоиспеченной женой в Instagram.

"Мистер и миссис Беллами", - подписал свадебные фото музыкант.

На снимке счастливые молодожены шли от арки держась за руки.

Беллами и Элль Эванс начали встречаться в 2015 году. В декабре 2017 года девушка сообщила, что обручилась с музыкантом через несколько дней после ее дня рождения. На странице в Instagram модель вела отсчет до своей свадьбы.