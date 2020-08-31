Звезда "Отчаянных домохозяек" хвастается сексуальной фигурой в купальнике

Фото: instagram.com/evalongoria

Американская актриса и модель 44-летняя Ева Лонгория преподает соблазнительные фото в Instagram.

На последней фотографии звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" показала аппетитные формы на фоне заката. Актриса позирует в белом слитном купальнике.

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"Не забывайте держаться за свет", - подписала фотографии звезда.

Модель 23-летняя Тина Кунаки опубликовала соблазнительные фото из отпуска в Instagram. Кунаки отдыхает на итальянском острове Капри.