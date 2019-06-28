Звезда новой части "Человека-паука" потрясла элегантным нарядом

Фото: dailymail.co.uk

На этой неделе в Голливуде состоялась премьера новой части знаменитой франшизы "Человек паук: Далеко от дома". По красной дорожке прошлась певица и актриса 22-летняя Зендая, исполнившая одну из главных ролей в картине.

Знаменитость поразила поклонников элегантным платьем зеленого цвета. Юбка наряда была покрыта мелкими рюшами, а верхняя часть имела разрезы, которые демонстрировали стройную фигуру актрисы.

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Свой образ Зендая дополнила массивными серьгами золотистого оттенка.

На премьере также побывал исполнитель главной роли Том Холланд и Джейк Джилленхол, сыгравший супергероя Мистерио.

В сети появился видеоролик с фрагментом последней серии сериала "Игра престолов" с новой озвучкой.