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пятница, 28 июня 2019 23:56

Звезда новой части "Человека-паука" потрясла элегантным нарядом
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Зендая сыграла подружку главного героя новой части - «Человек паук: Далеко от дома»
Фото: dailymail.co.uk
Том Холланд и Зендая
Джейк Джилленхол сыграл супергероя Мистерио

На этой неделе в Голливуде состоялась премьера новой части знаменитой франшизы "Человек паук: Далеко от дома". По красной дорожке прошлась певица и актриса 22-летняя Зендая, исполнившая одну из главных ролей в картине.

Знаменитость поразила поклонников элегантным платьем зеленого цвета. Юбка наряда была покрыта мелкими рюшами, а верхняя часть имела разрезы, которые демонстрировали стройную фигуру актрисы.

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Свой образ Зендая дополнила массивными серьгами золотистого оттенка.

На премьере также побывал исполнитель главной роли Том Холланд и Джейк Джилленхол, сыгравший супергероя Мистерио.

В сети появился видеоролик с фрагментом последней серии сериала "Игра престолов" с новой озвучкой.

Daily Mail
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