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Звезда &quot;Квартала&quot; в чулках, соблазнительная Мишина и упругие ягодицы жены Остапчука - что публикуют звезды в сети
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пятница, 25 июня 2021 17:25

Звезда "Квартала" в чулках, соблазнительная Мишина и упругие ягодицы жены Остапчука - что публикуют звезды в сети
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Звезды регулярно публикуют пикантные кадры из соблазнительных фотосетов. Делятся смелыми снимками в Instagram.

Жена ведущего Владимира Остапчука Кристина показала фотографии с отпуска в Черногории. Полетела отдыхать вместе с любимым. На снимке женщина позировала в шляпе и ярком салатовом купальнике, щеголяя упругими ягодицами. Певица MamaRika, которая вскоре станет мамой, появилась в лиловом слитном купальнике. Телеведущая Леся Никитюк позировала в красном купальнике. Звезда "Женского квартала" Ирина Сопонару поразила пикантным снимком. Устроила фотосессию в нижнем белье и чулках на подтяжках. Актриса и героиня первого сезона "Холостячки" Ксения Мишина показала фигуру в необычном бикини.

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Gazeta.ua собрала самые горячие снимки, которые публиковали звезды на этой неделе.

Жена ведущего Владимира Остапчука Кристина показала фотографии с отпуска в Черногории
Фото: instagram.com/kristygor
Певица MamaRika, которая вскоре станет мамой, появилась в лиловом слитном купальнике
Телеведущая Леся Никитюк позировала в красном купальнике
Звезда "Женского квартала" Ирина Сопонару поразила пикантным снимком
Актриса и героиня первого сезона "Холостячки" Ксения Мишина показала фигуру

Знаменитые красавицы поражают не только смелыми фото, но и откровенными нарядами. Финалистка 10-го сезона романтического реалити "Холостяк" Дана Оханская появилась только в комплекте нижнего белья. Она соблазнительно позировала перед камерой. Светская львица Ким Кардашьян поразила пикантным образом. Появилась в зеленом костюме и необычном черно-зеленом топе с откровенным декольте.

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