Финалистка "Холостяка" в белье, прелести Морозюк и эротическое изгибы диджея - чем щеголяли звезды на этой неделе

Знаменитые красавицы поражают не только смелыми фото, но и откровенными нарядами. Делятся потрясающими фото в Instagram.

Финалистка 10-го сезона романтического реалити "Холостяк" Дана Оханская появилась только в комплекте нижнего белья. Она соблазнительно позировала перед камерой. Светская львица Ким Кардашьян поразила пикантным образом. Появилась в зеленом костюме и необычном черно-зеленом топе с откровенным декольте. Жена председателя Черкасской ОГА Александра Скичко Елизавета Юрушева показала стройную фигуру в бикини. Устроила фотосессию на надувном матрасе в форме фламинго у бассейна. Американская топ-модель Кендал Дженнер похвасталась упругими ягодицами в бикини с геометрическим принтом. А украинская диджей Анастасия Кумейко подразнила фанатов сочными формами в купальнике.

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Какие еще откровенные фотографии публиковали звезды на этой неделе, подготовила Gazeta.ua.

Фото: instagram.com/dana_okhanska

Звезды регулярно пополняют пикантный контент и делятся откровенными фотографиями с подписчиками. Телеведущая Леся Никитюк показала серию фотографий, на которых позировала в черном слитном купальнике и босоножках. Фотосессию устроила посреди двора на фоне каменного забора. Жена музыканта Сергей Бабкина Снежана поразила фанатов фигурой в купальнике. Сфотографировалась на пляже.