Звезда "Игры престолов" сыграет в сериале "Ведьмак"

 
Ексклюзивы
1/5
Кто второй по влиянию после Зеленского
Кто второй по влиянию после Зеленского
Просмотров: 2268
Сколько платят за коммунальные услуги в разных странах
Сколько платят за коммунальные услуги в разных странах
Просмотров: 999
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Просмотров: 1251
Что будет с ценами на квартиры: мнение эксперта
Что будет с ценами на квартиры: мнение эксперта
Просмотров: 1998
Зеленский в Омане: дойдет ли до суда между Банковой и журналистами
Зеленский в Омане: дойдет ли до суда между Банковой и журналистами
1 Просмотров: 765
Говорить, что у Гончарука "пропало все", как у Тимошенко, рано
Говорить, что у Гончарука "пропало все", как у Тимошенко, рано
1 Просмотров: 1548
"Россия продвигает свои оккупационные идеи через усталую Европу" - эксперт о Мюнхенскую конференцию по безопасности
"Россия продвигает свои оккупационные идеи через усталую Европу" - эксперт о Мюнхенскую конференцию по безопасности
2 Просмотров: 1179
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
7 Просмотров: 5688
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
Просмотров: 2502
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Просмотров: 1017
Фото
Все фото
5
4
5
8
3
Надел шорты, и попа, как у Ким: дизайнеры создали накладные ягодицы
Надел шорты, и попа, как у Ким: дизайнеры создали накладные ягодицы
Соблазнительная Екатерина Бужинская кардинально сменила имидж
Соблазнительная Екатерина Бужинская кардинально сменила имидж
Фитнес-модель бесстыдно соблазняет фолловеров в Instagram
Фитнес-модель бесстыдно соблазняет фолловеров в Instagram
Солистка группы KAZKA решила избавиться от своих пышных форм
Солистка группы KAZKA решила избавиться от своих пышных форм
Певица Alyoshа станет в третий раз мамой
Певица Alyoshа станет в третий раз мамой
Видео
Все видео
Притула высмеял телеканал Коломойского
Притула высмеял телеканал Коломойского
Дзидзьо публично признался в любви в новом ярком клипе
Дзидзьо публично признался в любви в новом ярком клипе
Билли Айлиш представила песню к новому фильму о Бонде
Билли Айлиш представила песню к новому фильму о Бонде
Песня-бомба: Каменских выпустила новый клип Lollipop
Песня-бомба: Каменских выпустила новый клип Lollipop
Рэпер Eminen выступил на "Оскаре"
Рэпер Eminen выступил на "Оскаре"
Интервью
1/5
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Просмотров: 1251
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Просмотров: 972
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Просмотров: 1017
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Просмотров: 1017
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Просмотров: 2619
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
18 февраля 2020
Просмотров: 639
Лідери роздягальні тренерами не стають
У радянські часи був тип "розумного роботяги". Він добре знав свою справу, допомагав давати план і тому спокійно посилав подалі безпосереднє ...
четверг, 20 февраля 2020 09:56

Звезда "Игры престолов" сыграет в сериале "Ведьмак"

  Комментировать
Автор: redanianintelligence.com
  Хивью сыграет в первом эпизоде "Ведьмака", который станет киноадаптацией произведения "Зерно истины".
Хивью сыграет в первом эпизоде "Ведьмака", который станет киноадаптацией произведения "Зерно истины".

В сериале "Ведьмак" в 2 сезоне появится актер из известной киносаги от HBO "Игра престолов" Кристофер Хивью, где он сыграл роль Тормунда.

41-летнему норвежцу в экранизации от Netflix фэнтезийного цикла романов Анджея Сапковского достался персонаж проклятый Нивеллен, сообщает издание Redanian Intelligence.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Netflix снимет мультфильм о "Ведьмаке"

Найджел или Нивеллен описан как харизматичный, остроумный и интересный человек. Он из аристократической семьи и был проклят за преступления, которые он совершил в прошлом, и стал человекоподобным лохматым полумедведем-полульвом. Роль описана как физически требовательна с требованием большого эмоционального диапазона.

Согласно данным об актерском составе, этот персонаж появится только в первом эпизоде ​​второго сезона "Ведьмака", который станет киноадаптацией произведения "Зерно истины".

Авторы сериала пока не подтвердили эту информацию, поэтому участие Хивью в "Ведьмаке" - фактически слухи. Но издание ранее не раз доказывало свою компетентность в вопросе осведомленности в разработке сериала.

Украинка Helena Androsova перепела песню барда Лютика "Ведьмак заплатите чеканной монетой" с "Ведьмака" на родном языке.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Звезда "Игры престолов" сыграет в сериале "Ведьмак"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
февраля

В ночном клубе сгорели сто человек

День Героев Небесной сотни: в Киеве погибли 70 митингующих

В стране разрешили продавать контрацептивы

Мультфильм получил 7 Оскаров

Состоялась презентация "громовой птицы"

Самое читаемое
Пропавшую 5-летнюю девочку нашли мертвой
Пропавшую 5-летнюю девочку нашли мертвой 1 Просмотров: 59950
Синоптик рассказал о сюрпризах погоды в марте
Синоптик рассказал о сюрпризах погоды в марте Просмотров: 55310
Фитнес-модель бесстыдно соблазняет фолловеров в Instagram
Фитнес-модель бесстыдно соблазняет фолловеров в Instagram
5
 Просмотров: 33147
&quot;Хотят ли русские войны?&quot; Из-за речи украинского представителя в ООН у россиян перекосило лица
"Хотят ли русские войны?" Из-за речи украинского представителя в ООН у россиян перекосило лица
 Просмотров: 17217
Какую пенсию может заработать украинец в Польше
Какую пенсию может заработать украинец в Польше
 Просмотров: 14958
Знаменитости
Надел шорты, и попа, как у Ким: дизайнеры создали накладные ягодицы
Надел шорты, и попа, как у Ким: дизайнеры создали накладные ягодицы
5
 Просмотров: 2772
Соблазнительная Екатерина Бужинская кардинально сменила имидж
Соблазнительная Екатерина Бужинская кардинально сменила имидж
4
 Просмотров: 1737
Даша Астафьева заинтриговала интимным фото с женщиной
Даша Астафьева заинтриговала интимным фото с женщиной Просмотров: 4482
Билли Айлиш стала лучшей иностранной исполнительницей музыкальной премии Brit Awards
Билли Айлиш стала лучшей иностранной исполнительницей музыкальной премии Brit Awards Просмотров: 198
Меган Маркл пригласили свидетельствовать на свадьбе Дженнифер Лопес
Меган Маркл пригласили свидетельствовать на свадьбе Дженнифер Лопес Просмотров: 1917
Больше всего комментируют
7
Зеленский: "Агрессор совершил провокацию. Вооруженные силы Украины дали достойный отпор"
6
"Ты предатель!" - женщина в больнице набросилась на Зеленского
4
В прошлом году в Украине запретили фильм с участием Зеленского
2
Наступление русских войск в районе Золотого - это "мир", который Зеленский увидел в глазах Путина - Порошенко
1
Расстрел Майдана: шестая годовщина самых трагических дней Революции достоинства
Голосов: 39688
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua