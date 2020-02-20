Звезда "Игры престолов" сыграет в сериале "Ведьмак"

Автор: redanianintelligence.com Хивью сыграет в первом эпизоде "Ведьмака", который станет киноадаптацией произведения "Зерно истины".

В сериале "Ведьмак" в 2 сезоне появится актер из известной киносаги от HBO "Игра престолов" Кристофер Хивью, где он сыграл роль Тормунда.

41-летнему норвежцу в экранизации от Netflix фэнтезийного цикла романов Анджея Сапковского достался персонаж проклятый Нивеллен, сообщает издание Redanian Intelligence.

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Найджел или Нивеллен описан как харизматичный, остроумный и интересный человек. Он из аристократической семьи и был проклят за преступления, которые он совершил в прошлом, и стал человекоподобным лохматым полумедведем-полульвом. Роль описана как физически требовательна с требованием большого эмоционального диапазона.

Согласно данным об актерском составе, этот персонаж появится только в первом эпизоде ​​второго сезона "Ведьмака", который станет киноадаптацией произведения "Зерно истины".

Авторы сериала пока не подтвердили эту информацию, поэтому участие Хивью в "Ведьмаке" - фактически слухи. Но издание ранее не раз доказывало свою компетентность в вопросе осведомленности в разработке сериала.

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