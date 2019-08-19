Звезда "Форсажа" женился на Гавайях

Голливудский актер 47-летний Дуэйн Джонсон, звезда фильма "Форсаж", женился на Лорен Хашиан. Пара жила в гражданском браке 12 лет.

"Мы это сделали. 18 августа", - написал в Instagram знаменитость. На своей странице он поделился фотографией с Лорен на Гавайях. Там пара провела свадебную церемонию.

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На фото актер с женой позируют на побережье Тихого океана. На церемонию Джонсон надел белые брюки и рубашку. Лорен выбрала узкое платье с длинным подолом и фатой.

Супруги воспитывают двух дочерей - 3-летнюю Жасмин и Тиану, 1 год. Джонсон и Хашиан планировали обвенчаться еще весной 2018-го, однако женщина забеременела вторым ребенком. Дуэйн также является отцом дочери Симоны, 18 лет, от первого брака с продюсером Дани Гарсией.

Американская plus-size модель Эшли Грэм, которая недавно сообщила в сети о первой беременности, показала подписчикам полностью обнаженное фото. Ню-снимок будущая мама опубликовала в Instagram.