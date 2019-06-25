Звезда фильма "Круты 1918" рассказал о трудностях на съёмочной площадке

Украинский актер Евгений Ламах, сыгравший главную роль в фильме "Круты 1918", рассказал о переживаниях во время съемок и перед премьерой.
22-летний парень - новое лицо в киноиндустрии, поэтому его роль в ленте стала дебютной.
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По словам Ламаха, он не хотел подвести тех, кто на него надеялся. Съемки проходили нелегко, поэтому актер много готовился к ним.
"Я очень критически отношусь к своей работе. Мне не нравится, как я выгляжу на экране. Если перестанешь придираться к своей работе, то остановишься в развитии. Я предпочитаю двигаться только вперед", - прокомментировал Ламах.
Скоро состоятся еще две премьеры с участием молодого актера. Ламах получил главные роли в фильмах "Черкассы" и "Голая правда".
Историческая драма "Круты 1918" посвящена битве на железнодорожной станции Круты. 29 января 1918 четыре сотни киевских гимназистов и студентов вышли против десять раз более значительного войска большевиков. Главные герои фильма вымышленные.
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