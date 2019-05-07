Звезда "Друзей" сфотографировалась без белья

Фото: www.harpersbazaar.com

Голливудская актриса, звезда сериала "Друзья" Дженнифер Энистон обнажила грудь в откровенной фотосессии для журнала Harper's Bazaar.

Фото знаменитости, которой недавно исполнилось 50 лет, разместили на официальном сайте Harper's Bazaar.

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Звезда дала интервью изданию и рассказала о любви к жизни. Поделилась, что очень тщательно подходит к выбору мужчины, поэтому сейчас одинока.

"Наши тела прекрасны. Наслаждаться ими необходимо в любом возрасте. Это не вызывает никакого дискомфорта или стыда", - прокомментировала съёмку актриса.

Недавно Дженнифер Энистон снялась в соблазнительной фотосессии в пустыне.