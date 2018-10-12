Звезда "50 оттенков серого" обнажила идеальный пресс

Актриса и звезда "50 оттенков серого" Дакота Джонсон была замечена после йоги. В топе, который эффектно демонстрировал ее идеальный пресс она опровергла слухи о своей беременности от певца Криса Мартина.

Позже Джонсон заметили в стильном наряде, когда она шла с шоу Джимми Кимелла.

О будущем ребенке Дакоты и Мартина заговорили недавно, после того, как пара, якобы сообщила на вечеринке, посвященной дню рождения Джонсон, что ждет мальчика.

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Дакота Джонсон начала встречаться с Крисом Мартином с октября 2017 года. До этого Мартин был женат на Гвинет Пэлтроу, которая вышла замуж недавно за Брэда Фальчека.

От брака с Пэлтроу у Мартина двое детей.