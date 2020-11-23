"Журю в новом телешоу" - Maruv похвасталась достижениями в России

Украинская певица Маruv стала судьей музыкального шоу в России. Артистку пригласили быть членом жюри шоу "Суперстар" на телеканале НТВ.
"Журю в новом телешоу", - написала она на своей странице в Instagram.
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Maruv опубликовала снимки, на которых появилась рядом с музыкальным критиком Сергеем Соседовым, певицей Ларисой Долиной и продюсером Виктором Дробышем.
Читатели резко раскритиковали певицу. "Вот нафига ты туда полезла?", "Запроданка, что тут скажешь", "Деньги не пахнут", "Состав жюри просто ... стар", - написали в комментариях.
12 ноября прошлого года артистка получила музыкальную премию MTV Europe Music Awards в Севилье как лучшая российская певица.
В ответ звезда отметила, что номинация звучала как "Лучшая артистка по версии MTV Russia". Однако на официальном сайте премии номинация все же называется Best Russian Act, что в переводе звучит как "Лучший российский исполнитель".
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