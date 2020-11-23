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понедельник, 23 ноября 2020 16:36

"Журю в новом телешоу" - Maruv похвасталась достижениями в России
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Марув похвасталась в сети тем, что стала судьей шоу.
Фото: instagram.com/maruvofficial/
Певица стала членом жюри на пропагандистском телеканале.
В составе жюри также запрещенные в Украине звезды.
Марув уже не первый раз становится героиней политического скандала.

Украинская певица Маruv стала судьей музыкального шоу в России. Артистку пригласили быть членом жюри шоу "Суперстар" на телеканале НТВ.

"Журю в новом телешоу", - написала она на своей странице в Instagram.

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Maruv опубликовала снимки, на которых появилась рядом с музыкальным критиком Сергеем Соседовым, певицей Ларисой Долиной и продюсером Виктором Дробышем.

Читатели резко раскритиковали певицу. "Вот нафига ты туда полезла?", "Запроданка, что тут скажешь", "Деньги не пахнут", "Состав жюри просто ... стар", - написали в комментариях.

12 ноября прошлого года артистка получила музыкальную премию MTV Europe Music Awards в Севилье как лучшая российская певица.

В ответ звезда отметила, что номинация звучала как "Лучшая артистка по версии MTV Russia". Однако на официальном сайте премии номинация все же называется Best Russian Act, что в переводе звучит как "Лучший российский исполнитель".

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