"Зрелая красота людей и отношений": Боклан захватил сеть редким фото с любимой

Актер 61-летний Станислав Боклан поделился нежным снимком с женой 62-летней Натальей Клениной.

Звезда сериала "Слуга народа" редко публикует совместные фото с любимой. Поделился черно-белым снимком в Instagram. На фотографии супруги чувственно позировали. Фотосессию актеры устроили в парке.

Фото: Ксения Твердохлеб / instagram.com/boklanstas

В комментариях поклонники восхитились нежным фото.

"Ничто так не украшает женщину, как взгляд любимого", "Вы красивая пара", "Такая теплота от этого фото", "Такие красивые. Осенние. Люблю черно-белые фото".

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Автор фотографий Ксения Твердохлеб также поделилась черно-белыми портретами Боклана в сети.

Президент Владимир Зеленский ко Дню украинского кино отметил государственными наградами актеров и работников кино. Орденом "За заслуги" III степени Зеленский наградил, в частности, актера Станислава Боклана, сыгравшего в сериале "Слуга народа" роль премьер-министра.