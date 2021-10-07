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четверг, 07 октября 2021 13:19

"Зрелая красота людей и отношений": Боклан захватил сеть редким фото с любимой
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Актер 61-летний Станислав Боклан поделился нежным снимком с женой 62-летней Натальей Клениной.

Звезда сериала "Слуга народа" редко публикует совместные фото с любимой. Поделился черно-белым снимком в Instagram. На фотографии супруги чувственно позировали. Фотосессию актеры устроили в парке.

Актерская чета Станислав Боклан и Наталья Кленина нежно позировали в парке
Фото: Ксения Твердохлеб / instagram.com/boklanstas
Боклан редко показывает фото с любимой
Боклан редко показывает фото с любимой
Автор фотографий Ксения Твердохлеб также поделилась черно-белыми портретами Боклана
Автор фотографий Ксения Твердохлеб также поделилась черно-белыми портретами Боклана

В комментариях поклонники восхитились нежным фото.

"Ничто так не украшает женщину, как взгляд любимого", "Вы красивая пара", "Такая теплота от этого фото", "Такие красивые. Осенние. Люблю черно-белые фото".

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Автор фотографий Ксения Твердохлеб также поделилась черно-белыми портретами Боклана в сети.

Президент Владимир Зеленский ко Дню украинского кино отметил государственными наградами актеров и работников кино. Орденом "За заслуги" III степени Зеленский наградил, в частности, актера Станислава Боклана, сыгравшего в сериале "Слуга народа" роль премьер-министра.

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