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суббота, 29 августа 2020 23:46

Зои Кравиц - абсолютно голая, но загадочная
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Актриса Зои Кравиц не стесняется публиковать откровенные снимки в соцсетях.
Фото: Іnstagram.com/zoeisabellakravitz/
Актриса Зои Кравиц не стесняется публиковать откровенные снимки в соцсетях.
Актриса Зои Кравиц не стесняется публиковать откровенные снимки в соцсетях.

Американская актриса, модель и певица Зои Кравиц в который раз взбудоражила воображение своих подписчиков пикантной фотографией на своей странице в Instagram.

31-летняя красавица опубликовала черно-белый снимок, на котором стоит полностью обнаженная, прикрыв идеальную грудь руками. Актриса загадочно смотрела в фотообъектив и положила палец в рот.

Поклонники звезды расхвалили ее хрупкую фигуру и засыпали комплиментами.

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Наибольшую популярность голливудской актрисе Зои Кравиц принесла роль в сериале "Большая маленькая ложь".

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