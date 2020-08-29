Зои Кравиц - абсолютно голая, но загадочная

Фото: Іnstagram.com/zoeisabellakravitz/

Американская актриса, модель и певица Зои Кравиц в который раз взбудоражила воображение своих подписчиков пикантной фотографией на своей странице в Instagram.

31-летняя красавица опубликовала черно-белый снимок, на котором стоит полностью обнаженная, прикрыв идеальную грудь руками. Актриса загадочно смотрела в фотообъектив и положила палец в рот.

Поклонники звезды расхвалили ее хрупкую фигуру и засыпали комплиментами.

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Наибольшую популярность голливудской актрисе Зои Кравиц принесла роль в сериале "Большая маленькая ложь".