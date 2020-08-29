Зои Кравиц - абсолютно голая, но загадочная

Американская актриса, модель и певица Зои Кравиц в который раз взбудоражила воображение своих подписчиков пикантной фотографией на своей странице в Instagram.
31-летняя красавица опубликовала черно-белый снимок, на котором стоит полностью обнаженная, прикрыв идеальную грудь руками. Актриса загадочно смотрела в фотообъектив и положила палец в рот.
Поклонники звезды расхвалили ее хрупкую фигуру и засыпали комплиментами.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Модель в миниатюрном бикини поразила йогой
Наибольшую популярность голливудской актрисе Зои Кравиц принесла роль в сериале "Большая маленькая ложь".
×
Комментарии