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понедельник, 06 декабря 2021 11:12

Злата Огневич вдохновилась кабаре и посветила прелестями в секси-боди
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Певица и героиня реалити "Холостячка-2" Злата Огневич порадовала фанатов сексуальными фото.

Звезда взбудоражила воображение поклонников кадрами из пикантной фотосессии. Автором снимков, опубликованных в Instagram, является фэшн-фотограф Екатерина Николайчук. Огневич позировала в эротическом боде, платье со смелыми вырезами и ковбойском образе.

Певица Злата Огневич позировала в откровенных образах
Фото: Екатерина Николайчук для издания JetSetter.ua
Певица Злата Огневич позировала в откровенных образах
Певица Злата Огневич позировала в откровенных образах
Певица Злата Огневич позировала в откровенных образах
Певица Злата Огневич позировала в откровенных образах

"На создание этой истории вдохновил наш третий выпуск "Холостячки", посвященный кабаре, театру и, конечно же, тот самый огненный танец в моем исполнении. Да, это был вызов и желание удивить, порадовать мужчин, а также возможность открыто сказать танцем о женской свободе и принятии", - написала она под снимками.

Также звезда побеседовала с изданием JetSetter.ua. Призналась, что после проекта начала "серьезно работать над самооценкой".

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"Отныне я выбираю себя, и как никогда, внимательно прислушиваюсь к своим потребностям, желаниям, к внутреннему голосу, подсказывающему мне, на что обратить внимание, от чего следует отказаться", - сказала Огневич.

Финальный 12-й выпуск романтического реалити "Холостячка" был показан 3 декабря. За сердце героини второго сезона Златы Огневич боролись три участника в финале: Дмитрий Шевченко, Андрей Задворный и Роман Свечкоренко.

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Дата
06
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