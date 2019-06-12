Злата Огневич удивила гибкостью тела

Украинская певица Злата Огневич удивила сеть физической подготовкой и гибкостью.
Звезда поделилась роликом в Instagram, который сняла во время тренировки в школе балета.
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Огневич похвасталась растяжкой и продемонстрировала вертикальный шпагат.
Подписчики певицы были удивлены результатами тренировок.
"Злата, ты такая молодец", "Шикарная растяжка", "Очень красиво и грациозно", - пишут они.
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Певица Злата Огневич сыграла музу латвийского исполнителя Интарса Бусулиса. Видео к песне "Я тебя рисую" выложили на YouTube.
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