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среда, 12 июня 2019 13:13

Злата Огневич удивила гибкостью тела

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Злата Огневич удивила гибкостью тела
Злата Огневич показала, как денлать вертикальный шпагат. Фото: @zlata.ognevich

Украинская певица Злата Огневич удивила сеть физической подготовкой и гибкостью.

Звезда поделилась роликом в Instagram, который сняла во время тренировки в школе балета.

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Огневич похвасталась растяжкой и продемонстрировала вертикальный шпагат.

Подписчики певицы были удивлены результатами тренировок.
"Злата, ты такая молодец", "Шикарная растяжка", "Очень красиво и грациозно", - пишут они.

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Публикация от ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich)

Певица Злата Огневич сыграла музу латвийского исполнителя Интарса Бусулиса. Видео к песне "Я тебя рисую" выложили на YouTube.

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Дата
12
июня

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