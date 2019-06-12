Злата Огневич удивила гибкостью тела

Злата Огневич показала, как денлать вертикальный шпагат. Фото: @zlata.ognevich

Украинская певица Злата Огневич удивила сеть физической подготовкой и гибкостью.

Звезда поделилась роликом в Instagram, который сняла во время тренировки в школе балета.

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Огневич похвасталась растяжкой и продемонстрировала вертикальный шпагат.

Подписчики певицы были удивлены результатами тренировок.

"Злата, ты такая молодец", "Шикарная растяжка", "Очень красиво и грациозно", - пишут они.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich) 12 Июн 2019 в 12:01 PDT

Певица Злата Огневич сыграла музу латвийского исполнителя Интарса Бусулиса. Видео к песне "Я тебя рисую" выложили на YouTube.