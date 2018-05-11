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суббота, 12 мая 2018 22:55

Жизель Бюндхен хочет получить за гламурную квартиру $ 13 млн
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Модель Victoria's Secret Жизель Бундхен – продает семейное жилье в Нью-Йорке. За элитное жилье супруги планируют получить почти 14 миллионов долларов.

Жизель Бюндхен и спортсмен Том Брейди, которые поженились в 2009 году, решили продать роскошную квартиру в Нью-Йорке. Об этом сообщает The Daily Mail.

Пара приобрела квартиру еще в 2013 году за 14 миллионов долларов. Модель и игрок американского футбола не жили в элитной квартире, а сдавали ее в аренду за 45 тысяч долларов в месяц.

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Роскошные апартаменты расположены на 48 этаже. Вид из окна квартиры выходит на знаменитый Эмпайр-стейт-билдинг. В общем квартира имеет 3310 квадратных футов. В элитное жилье входят 4 спальни, 3 ванные комнаты, просторная кухня и библиотека. Жители дома имеют общий спортивный зал и бассейн. Интерьер квартиры сделан в стиле "кожаной роскоши" дизайнера Питера Марино.

Ранее Жизель Бундхен была признана самой высокооплачиваемой моделью. В этом году ее потеснила Кендалл Дженнер.

24tv.ua
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