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вторник, 27 февраля 2018 22:40

Жизель Бундхен показала неизвестный снимок с собственной свадьбы

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37-летняя Жизель Бундхен и 40-летний Том Брэди отпраздновали девятую годовщину супружеской жизни — пара опубликовала в Instagram редкие кадры из семейного альбома, которые ранее их поклонники не видели.

Автор: Социальные сети
  Том Бреди и Жизель Бундхен
Том Бреди и Жизель Бундхен

На снимках Жизель и Том целуются у алтаря во время свадебной церемонии, состоявшейся в феврале 2009 года в Санта-Монике. В тот важный для пары день невеста была одета в кружевное белое платье Dolce&Gabbana, а ее голову украшала фата.

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"Мне нравится учиться и расти вместе с тобой. Счастливой годовщины, любовь всей моей жизни!", — адресовала Бундхен мужу строки в подписи к фото.

До свадьбы, прошедшей в атмосфере строгой секретности, Жизель и Том встречались два года.

Автор: Социальные сети
  Том Бреди и Жизель Бундхен
Том Бреди и Жизель Бундхен

"Жить, смеяться, любить… И я люблю тебя!", — рассказал о чувствах к жене американский футболист в подписи к свадебному снимку.

Бундхен и Брэди каждый год вспоминают день своей свадьбы и трогательно рассказывают в соцсети о чувствах друг к другу.

spletnik.ru
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