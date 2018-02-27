Самая сексуальная женщина примерила пикантный купальник в фантастической фотосессии

Модель и самая сексуальная женщина по версии Men's Health Шарлотта Маккини снялась в фотосессии в рамках промо Wildfox Campaign.

Звезда позировала в откровенных купальника и фантастических образах.

Компанию Шарлотте составил роскошный манекенщик, который не выпускал ее из объятий.

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Ранее в шоу на телевидении, рассказала, как остается в хорошей физической форме

"Я сижу на жесткой диете. Посещаю спортзал 6 раз в неделю. Для меня все начинается со здоровья. Я не употребляю молока вообще. Не ем мяса ... занимаюсь йогой!", - делится Шарлотта.