"Животик появился" - Настю Каменских заподозрили в беременности

Певица 33-летняя Настя Каменских, также известная как NK, опубликовала фотографию в леопардовом купальнике.

На снимке в Instagram звезда эротично позирует, щеголяя золотой цепочкой на талии. Образ дополнила изящными браслетом и сережками.

"Эта поездка изменит мою жизнь навсегда", - подписала снимок Каменских.

Автор: instagram.com/kamenskux У 33-летней певицы заметили округлый живот

Подписчики заметили округлый живот певицы и заподозрили ее в беременности.

"Беременная", "Вас можно поздравить? У вас животик появился", "Вернется беременной", - прокомментировали фотографию поклонники.

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Недавно Каменских порадовала поклонников смелым пляжным образом. Звезда опубликовала в Instagram откровенную фотографию с видом на сад. На фото позирует в купальнике, который едва прикрывает ее тело.