"Животик появился" - Настю Каменских заподозрили в беременности

 
Ексклюзивы
1/5
Поддержка снижается. Зеленский решил действовать простым способом
Поддержка снижается. Зеленский решил действовать простым способом
Просмотров: 504
Заявления Мендель о языке вредят национальным интересам Украины - Шамайда
Заявления Мендель о языке вредят национальным интересам Украины - Шамайда
5 Просмотров: 873
В Киеве умирают 85% больных коронавирусом, которые подключены к аппаратам ИВЛ
В Киеве умирают 85% больных коронавирусом, которые подключены к аппаратам ИВЛ
Просмотров: 1728
Просвещенец или псевдоученый - эксперт о плагиате в работах Шкарлета
Просвещенец или псевдоученый - эксперт о плагиате в работах Шкарлета
Просмотров: 189
Надо спешить с приватизацией. Есть шанс получить хорошую цену – экономист
Надо спешить с приватизацией. Есть шанс получить хорошую цену – экономист
1 Просмотров: 297
"Бессовестные. Оскорбляете людей "- киевляне штурмовали метро и кричали на полицию
"Бессовестные. Оскорбляете людей "- киевляне штурмовали метро и кричали на полицию
Просмотров: 846
Очереди, ссоры и поддельные пропуски: что происходит на входах в метро
Очереди, ссоры и поддельные пропуски: что происходит на входах в метро
Просмотров: 2188
Коронавирус, шоколадный заяц и ноутбук среди коз: фото уходящей недели
Коронавирус, шоколадный заяц и ноутбук среди коз: фото уходящей недели
Просмотров: 1242
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Просмотров: 1737
Коронавирус в Украине пойдет на спад после Пасхи
Коронавирус в Украине пойдет на спад после Пасхи
Просмотров: 594
Фото
Все фото
5
12
5
5
5
Ким Кардашьян официально стала миллиардершей
Ким Кардашьян официально стала миллиардершей
Катерина Кухар изобрела &quot;крылья бабочки&quot;
Катерина Кухар изобрела "крылья бабочки"
Провокационная рэперша обнажила аппетитные прелести для мужского глянца
Провокационная рэперша обнажила аппетитные прелести для мужского глянца
Мокрая Каминская выпятила пышную грудь на египетском отдыхе
Мокрая Каминская выпятила пышную грудь на египетском отдыхе
Минкульт объяснил, почему Лорак и Киркорова не лишили звания &quot;народных&quot;
Минкульт объяснил, почему Лорак и Киркорова не лишили звания "народных"
Видео
Все видео
На аморальный клип Моргенштерна отреагировала церковь
На аморальный клип Моргенштерна отреагировала церковь
Украинские исполнители в новой песне рассказали о Dancing love
Украинские исполнители в новой песне рассказали о Dancing love
"Куда захотелось, туда и поцеловал" - Дан Балан подогрел слухи о романе с Кароль
"Куда захотелось, туда и поцеловал" - Дан Балан подогрел слухи о романе с Кароль
"Голос страны-11": как прошли последние вокальные нокауты
"Голос страны-11": как прошли последние вокальные нокауты
"Лучше сдохнуть в России, чем в Украине" - звезда сериала "Школа" о новой и старой родине
"Лучше сдохнуть в России, чем в Украине" - звезда сериала "Школа" о новой и старой родине
Интервью
1/5
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Просмотров: 207
Как с самого раннего возраста воспитать самостоятельность - советы специалиста
Как с самого раннего возраста воспитать самостоятельность - советы специалиста
Просмотров: 216
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Просмотров: 1737
Недетская жестокость: эксперт рассказала, как бороться с буллингом
Недетская жестокость: эксперт рассказала, как бороться с буллингом
Просмотров: 270
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Просмотров: 1260
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
06 апреля 2021
Просмотров: 171
Приклад для наших тренерів
Головною чеснотою футболіста є вміння відкритися для передачі партнера. Без цього не допоможуть ані техніка роботи з м'ячем, майстри якої виступають ...
среда, 07 апреля 2021 12:46

"Животик появился" - Настю Каменских заподозрили в беременности

  Комментировать

Певица 33-летняя Настя Каменских, также известная как NK, опубликовала фотографию в леопардовом купальнике.

На снимке в Instagram звезда эротично позирует, щеголяя золотой цепочкой на талии. Образ дополнила изящными браслетом и сережками.

"Эта поездка изменит мою жизнь навсегда", - подписала снимок Каменских.

Автор: instagram.com/kamenskux
  У 33-летней певицы заметили округлый живот
У 33-летней певицы заметили округлый живот

Подписчики заметили округлый живот певицы и заподозрили ее в беременности.

"Беременная", "Вас можно поздравить? У вас животик появился", "Вернется беременной", - прокомментировали фотографию поклонники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Девочки рулят": NK представила клип с Астафьевой и Никитюк

Недавно Каменских порадовала поклонников смелым пляжным образом. Звезда опубликовала в Instagram откровенную фотографию с видом на сад. На фото позирует в купальнике, который едва прикрывает ее тело.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Животик появился" - Настю Каменских заподозрили в беременности». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
апреля

Расширили систему мест лишения свободы

Синтезировали галлюциногенный наркотик

Несовершеннолетних позволили расстреливать

Всемирный день здоровья: как поддерживать физическую форму во время пандемии

Террористы захватили Донецк

Бывшего президента приговорили к 25 годам за преступления против человечности

Затонул один из крупнейших линкоров своего времени

Самое читаемое
Идентифицировали украинок, которые снимались обнаженными в Дубае
Идентифицировали украинок, которые снимались обнаженными в Дубае
6
 Просмотров: 21690
Среди девушек, которые снимались обнаженными в Дубае, было 11 украинок
Среди девушек, которые снимались обнаженными в Дубае, было 11 украинок 6 Просмотров: 14967
Гороскоп на 6 апреля: астрологиня ошеломила прогнозом
Гороскоп на 6 апреля: астрологиня ошеломила прогнозом
 Просмотров: 8235
Переговоры из Минска перенесут. Кравчук назвал страну, где будет встречаться ТКГ
Переговоры из Минска перенесут. Кравчук назвал страну, где будет встречаться ТКГ Просмотров: 5958
Вещи и техника для избранных - что в СССР могли купить только богачи
Вещи и техника для избранных - что в СССР могли купить только богачи
13
 Просмотров: 4815
Знаменитости
На аморальный клип Моргенштерна отреагировала церковь
На аморальный клип Моргенштерна отреагировала церковь
 Просмотров: 297
Ким Кардашьян официально стала миллиардершей
Ким Кардашьян официально стала миллиардершей
5
 Просмотров: 819
Катерина Кухар изобрела "крылья бабочки"
Катерина Кухар изобрела "крылья бабочки"
12
 Просмотров: 405
Провокационная рэперша обнажила аппетитные прелести для мужского глянца
Провокационная рэперша обнажила аппетитные прелести для мужского глянца
5
 Просмотров: 2034
Мокрая Каминская выпятила пышную грудь на египетском отдыхе
Мокрая Каминская выпятила пышную грудь на египетском отдыхе
5
 Просмотров: 1638
Больше всего комментируют
27
"Будет только хуже" - Кремль отреагировал на заявление Зеленского о членстве в НАТО
6
Среди девушек, которые снимались обнаженными в Дубае, было 11 украинок
5
Заявления Мендель о языке вредят национальным интересам Украины - Шамайда
4
Похищение судьи Чауса: при чем здесь Смирнов?
4
НАТО - это единственный путь к завершению войны в Донбассе - Зеленский
Голосов: 42854
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть