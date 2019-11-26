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вторник, 26 ноября 2019 09:15

Живого лица нет: Лорак ужаснула новыми фото

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Опальная украинская певица Ани Лорак поделилась с поклонниками новыми фото. На них показала лицо крупным планом.

Автор: instagram.com/anilorak
  Опальная украинская певица Ани Лорак поделилась с поклонниками новыми фото
Опальная украинская певица Ани Лорак поделилась с поклонниками новыми фото

Бросаются в глаза неестественно большие губы артистки. Поэтому снимки вызвали бурную реакцию и шквал критики среди ее подписчиков. Некоторые убеждены, что Лорак так сильно ретуширует свои фото, что ее уже невозможно узнать. Другие же полагают, что изменения во внешности звезды - это не фотошоп, а перебор с пластическими операциями и уколами красоты.

  Фанаты раскритиковали певицу за неестественное лицо
Фанаты раскритиковали певицу за неестественное лицо

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"Красивая женщина, но ретуши очень много, превратили вас на восковую куклу", "Фотошопа все больше", "Почему так много фотошопа?", "Ну и губы! Живого лицо уже нет", - пишут в комментариях к снимкам.

Ани Лорак в последнее время чаще попадает под критику. Поклонники говорят, с трудом узнают певицу. Ведь на каждом новом снимке в Instagram Лорак становится все менее похожа на себя прежнюю.

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