Зинченко с любимой показали 3-месячную дочь: трогательные фото

Футболист сборной Украины 24-летний Александр Зинченко и возлюбленная 26-летняя Влада поделились нежными фото с дочерью Евой. Недавно первенцу спортсмена исполнилось 3 месяца.

Трогательные кадры супруги опубликовали в Instagram. На фотографиях позировали с дочерью в одинаковых нарядах.

"Три месяца счастья", - подписала фото Влада.

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Александр Зинченко выступает за "Манчестер Сити" с лета 2016 года. С "горожанами" выиграл три чемпионских титула и дошел до финала Лиги чемпионов.

В составе сборной Украины провел пять матчей на Евро, где отметился одним голом.

С августа 2020-го состоит в браке с журналисткой Владой. В августе этого года впервые стал отцом.