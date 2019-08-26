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Зибровы опять сыграли свадьбу

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Зибровы опять сыграли свадьбу
Обменяться клятвами решили в 60-ый день рождения Марины Зибровой.

Певец Павел Зибров и его жена Марина во второй раз обменялись клятвами. Пара решила отметить 25-летие своего брака, или серебряную свадьбу.

Дату церемонии супруги выбрали не случайно. Обменяться клятвами решили в 60-ый день рождения Марины - 25 августа, сообщает "24"

Церемония прошла в одном из элитных ресторанов на Киевщине.

Павел Зибров пришел на праздник в роскошном светлом костюме и бутоньеркой жениха. А вот Марина предстала перед гостями в пышном свадебном платье без фаты. Как и любая невеста, держала букет.

"Я благодарен судьбе, что 25 лет назад встретил Марину. Думаю, что я именно тебя искал, но все же ты меня нашла, взяла за шиворот и забрала в плен любви. Спасибо тебе за дочь, за то, что ты всегда рядом со мной, терпишь меня. Спасибо, что у нас все получается, как в хорошей песни: я с тобой в счастье и добре живу", - сказал певец на церемонии.

В Instagram-Stories Зибров признался, что объединить два семейные праздники было инициативой его дочери - 22-летней Дианы. Именно девушка была ведущей мероприятия.

Что касается подарков гостей, то Марина Зиброва решила отказаться от обычных цветов и попросила нести ей вазоны, которые она высадит возле своего имения.

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ЩАСЛИВІ РАЗОМ ❤️ #25

Допис, поширений Павло Зібров (@pavlo_zibrov)

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Марина Зиброва - вторая жена Павла Зиброва. Пара поженилась 25 августа 1994-го. Первая жена Татьяна бросила артиста, когда ему 27 лет, ради молодого студента. У Зиброва трое детей - сын Сергей от первого брака, дочь Диана и приемный сын Александр.

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