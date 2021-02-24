Жерара Депардье обвинили в изнасиловании

Актер сейчас находится на свободе и полностью отрицает обвинения. Фото: Reuters

Французского актера 72-летнего Жерара Депардье обвинили в сексуальном насилии и изнасиловании.

В августе 2018 года Депардье якобы напал на тогда еще 20-летнюю актрису в своем доме в Париже, пишет AFP со ссылкой на собственные источники. Депардье якобы был другом семьи женщины и пригласил ее к себе репетировать.

В 2019 году расследование этого дела прекратили из-за нехватки доказательств. В прошлом году следствие возобновили, открыв уголовное производство. Адвокатесса пострадавшей Элоди Туаеон-Хибон надеется на корректное отношение общественности к своей клиентке.

По словам адвоката обвиняемого Эрве Темима, актер сейчас находится на свободе и полностью отрицает обвинения.

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Американская актриса Эван Рейчел Вуд заявила, что певец Мэрилин Мэнсон "ужасно издевался" над ней все 3 года, что они встречались. Звезда сериала "Мир Дикого Запада" и ранее утверждала, что пережила домашнее насилие и изнасилование, но впервые прямо обвинила Мэнсона лишь в начале февраля.