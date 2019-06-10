Жена Зеленского показала, как выглядела в студенческие годы

Фото: olenazelenska_official

Первая леди Украины Елена Зеленская, жена президента Владимира Зеленского поделилась архивными снимками в сети и поздравила с Международным днем друзей.

На них первая леди позировала с подругой Ириной Пикаловой, женой актера и автора студии "Квартала-95" Александра Пикалова.

Фотто женщины сделали в студенческие годы.

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"Исследование о счастье доказало, что дружба и искренние отношения это самое важное для человека. Мне очень повезло, ведь у меня есть такой друг. Горжусь нашей удивительной дружбой", - подписала фото с подругой Зеленская.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский с женой Еленой украсили обложку украинского журнала Viva.