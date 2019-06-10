Жена Зеленского показала, как выглядела в студенческие годы

Первая леди Украины Елена Зеленская, жена президента Владимира Зеленского поделилась архивными снимками в сети и поздравила с Международным днем друзей.
На них первая леди позировала с подругой Ириной Пикаловой, женой актера и автора студии "Квартала-95" Александра Пикалова.
Фотто женщины сделали в студенческие годы.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Проштрафишся - терпи" - "Квартал" предупредил Зеленского
"Исследование о счастье доказало, что дружба и искренние отношения это самое важное для человека. Мне очень повезло, ведь у меня есть такой друг. Горжусь нашей удивительной дружбой", - подписала фото с подругой Зеленская.
Недавно президент Украины Владимир Зеленский с женой Еленой украсили обложку украинского журнала Viva.
Комментарии