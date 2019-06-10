"Проштрафишся - терпи" - "Квартал" предупредил Зеленского

Евгений Кошевой дал интервью, в котором говорил о Зеленском. Фото: politeka.net

Украинский комик и артист студии "Квартал-95" Евгений Кошевой заявил, что в шоу будут шутки о президенте Украины Владимире Зеленском.

Мужчина дал интервью журналистке Алесе Бацман для её канала на YouTube.

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По словам Кошевого, "Квартал-95" готов шутить о бывшем ведущем Зеленском, если тот даст повод.

"Мы не можем потерять нашу фишку. Если проштрафишься - терпи", - обратился Кошевой к президенту Украины.

9 июня состоялся предпоследний выпуск слепых отборов на проект "Голос. Дети". На сцену вернулась дочь Евгений Кошевого 11-летняя Варвара. Девочка попала в команду Джамалы.