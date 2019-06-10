"Проштрафишся - терпи" - "Квартал" предупредил Зеленского

 
Ексклюзивы
1/5
"Попросил похоронить у матери": Владимир Куцик погиб в своем первом бою
"Попросил похоронить у матери": Владимир Куцик погиб в своем первом бою
1 Просмотров: 4338
Назвали один из вариантов давления на Путина
Назвали один из вариантов давления на Путина
1 Просмотров: 1773
Зеленскому стоит не быковать, как это делал Янукович, а вести диалог
Зеленскому стоит не быковать, как это делал Янукович, а вести диалог
2 Просмотров: 4492
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Просмотров: 43167
Из-за монопольного положения Нафтогаз завышает цены на газ - экспер
Из-за монопольного положения Нафтогаз завышает цены на газ - экспер
Просмотров: 450
Селфи, дисней и дожди: как поют для детей на OperaFest Tulchyn
Селфи, дисней и дожди: как поют для детей на OperaFest Tulchyn
Просмотров: 378
Союз Кличко и Саакашвили: эксперт раскрыл суть
Союз Кличко и Саакашвили: эксперт раскрыл суть
Просмотров: 2106
"Полицейских могут оправдать" - кто ответит за смерть 5-летнего мальчика
"Полицейских могут оправдать" - кто ответит за смерть 5-летнего мальчика
2 Просмотров: 3204
Убийство 5-летнего мальчика: как полиция разогнала митинг под райотделом
Убийство 5-летнего мальчика: как полиция разогнала митинг под райотделом
1 Просмотров: 5661
Кровавые развлечения полицейских: что известно об убийстве 5-летнего мальчика
Кровавые развлечения полицейских: что известно об убийстве 5-летнего мальчика
Просмотров: 3735
Фото
Все фото
4
3
4
4
5
&quot;Женщина-огонь&quot; - Тина Кароль снялась в соблазнительной фотосессии
"Женщина-огонь" - Тина Кароль снялась в соблазнительной фотосессии
Первые фото дочери Венсана Касселя и Тины Кунаки появились в сети
Первые фото дочери Венсана Касселя и Тины Кунаки появились в сети
Сексуальная жена Бибера похвасталась глубоким декольте
Сексуальная жена Бибера похвасталась глубоким декольте
Ганьба: MARUV тусить с запрещенной в Украине артисткой
Ганьба: MARUV тусить с запрещенной в Украине артисткой
Алина Гросу показала мужа
Алина Гросу показала мужа
Видео
Все видео
"Проштрафишся - терпи" - "Квартал" предупредил Зеленского
"Проштрафишся - терпи" - "Квартал" предупредил Зеленского
Дженнифер Лопес спела в дуэте с 11-летней дочерью
Дженнифер Лопес спела в дуэте с 11-летней дочерью
Вера Брежнева ответила новой песней на новость об измене Меладзе
Вера Брежнева ответила новой песней на новость об измене Меладзе
Новый вратарь сборной удивил исполнением украинской песни
Новый вратарь сборной удивил исполнением украинской песни
"Дети различают снаряды по звуку выстрела" - Анна Горбань выступила в ООН
"Дети различают снаряды по звуку выстрела" - Анна Горбань выступила в ООН
Интервью
1/5
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
1 Просмотров: 2511
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 4752
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 513
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 531
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 1107
Колонка
Олена Павлова
Олена Павлова
09 июня 2019
Просмотров: 1548
Рецепт щасливого шлюбу
– Фільм про жіночий оргазм спровокував мене зняти пережитий бурхливий оргазм. Хотіла з'ясувати, що це було і як його відчувають інші ...
понедельник, 10 июня 2019 13:21

"Проштрафишся - терпи" - "Квартал" предупредил Зеленского

  Комментировать
&quot;Проштрафишся - терпи&quot; - &quot;Квартал&quot; предупредил Зеленского
Евгений Кошевой дал интервью, в котором говорил о Зеленском. Фото: politeka.net

Украинский комик и артист студии "Квартал-95" Евгений Кошевой заявил, что в шоу будут шутки о президенте Украины Владимире Зеленском.

Мужчина дал интервью журналистке Алесе Бацман для её канала на YouTube.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В "Квартале" рассказали, как справляются без Зеленского

По словам Кошевого, "Квартал-95" готов шутить о бывшем ведущем Зеленском, если тот даст повод.

"Мы не можем потерять нашу фишку. Если проштрафишься - терпи", - обратился Кошевой к президенту Украины.

9 июня состоялся предпоследний выпуск слепых отборов на проект "Голос. Дети". На сцену вернулась дочь Евгений Кошевого 11-летняя Варвара. Девочка попала в команду Джамалы.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Проштрафишся - терпи" - "Квартал" предупредил Зеленского». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
июня

Кобзон хотел детей от Зыкиной

Украинцев выделили в отдельную категорию заключенных

Задержали украинского полковника, подозреваемого в государственной измене

Князь посадил сыновей в тюрьму

Поэты выступили против памятника Шевченко

Самое читаемое
Фото откровенной блондинки, которая покорила финал Лиги чемпионов
Фото откровенной блондинки, которая покорила финал Лиги чемпионов
16
 Просмотров: 27711
Зеленский помиловал государственного изменника
Зеленский помиловал государственного изменника 1 Просмотров: 24966
Тимошенко идет на выборы с нардепом-миллиардером
Тимошенко идет на выборы с нардепом-миллиардером 8 Просмотров: 11731
Януковичу дали 2 года колонии строгого режима
Януковичу дали 2 года колонии строгого режима
 Просмотров: 11709
Сын Ющенко открыл ресторан
Сын Ющенко открыл ресторан 10 Просмотров: 10197
Знаменитости
"Женщина-огонь" - Тина Кароль снялась в соблазнительной фотосессии
"Женщина-огонь" - Тина Кароль снялась в соблазнительной фотосессии
4
 Просмотров: 864
Первые фото дочери Венсана Касселя и Тины Кунаки появились в сети
Первые фото дочери Венсана Касселя и Тины Кунаки появились в сети
3
 Просмотров: 2853
Партриотизм из-за непопулярности - ALEKSEEV объяснил, почему гастролирует в России
Партриотизм из-за непопулярности - ALEKSEEV объяснил, почему гастролирует в России Просмотров: 711
Без бюстгальтера и в крохотных стрингах: Настя Каменских обнажилась в сети
Без бюстгальтера и в крохотных стрингах: Настя Каменских обнажилась в сети Просмотров: 846
Дженнифер Лопес спела в дуэте с 11-летней дочерью
Дженнифер Лопес спела в дуэте с 11-летней дочерью
 Просмотров: 828
Больше всего комментируют
28
Спикер Зеленского возмутила украинцевский обвинением ВСУ
24
Порошенко заявил о готовности стать премьер-министром
12
Тимошенко под палящим солнцем сделала реверанс в сторону Зеленского
10
Сын Ющенко открыл ресторан
8
Порошенко представил первую десятку "Европейской солидарности"
Голосов: 35317
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua