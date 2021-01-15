Жена Виктора Павлика рассказала, когда родит первенца

Жена Виктора Павлика ждет первенца. ФОТО: Instagram.com

Неделю назад жена украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова призналась, что беременна. А теперь женщина рассекретила, когда родит первенца. О плановой дате родов Екатерина написала на своей странице в Instagram.

"Я так люблю свой день рождения, так люблю начало лета, что Бог послал мне ребенка именно на этот период. ПДР у меня 13 июня. А 13.06 - мой день рождения. Вот такой подарочек на 27 лет. Сейчас у меня почти 19 недель. Пол мы узнали на 16 неделе ", - написала будущая мама.

Пол малыша супруги пока держит в тайне.

Репяхова рассказала, что к планированию беременности она с Павликом подошли очень ответственно. Оба сдавали тесты и проверяли здоровье. Женщина пропила курс фолиевой кислоты.

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Певец 55-летний Виктор Павлик в четвертый раз станет отцом. Первенца от артиста ждет его 4-жена Екатерина Репяхова. Радостной новостью она поделилась в Instagram.