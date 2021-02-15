Жена тренера "Динамо" заспамила соцсети эротическими фото

Жена одного из тренеров "Динамо" Олега Гусева, 26-летняя Мария взбудоражила сеть яркими снимками.
Мария отдыхает в Объединенных Арабских Эмиратах. В Instagram выложила фотографии в купальнике, подчеркивающем ее эффектные формы.
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Позирует красавица на белоснежных пляжах Персидского залива на фоне небоскребов крупнейшего города ОАЭ - Дубаи.
Жена футболиста Динамо ", Олега Гусева, Мария, вывела их маленькую дочь на подиум.
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