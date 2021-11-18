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четверг, 18 ноября 2021 13:25

Жена Тигипко снялась в ролике с колбасой: "Только понюхала, а уже плюс три кило"
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Жена бывшего вице-премьера и заместителя председателя Партии регионов 61-летнего Сергея Тикипко 37-летняя Алла Зиневич имеет не только блог в Instagram, но и публикует забавные видео в TikTok. В сети бизнесвумен делится шутливыми роликами, показывает свои тренировки и моменты из личного архива.

Жена бывшего вице-премьера и заместителя председателя Партии регионов Сергея Тикипко Алла Зиневич показала забавное видео
Фото: instagram.com/alla_zinevych
Жена бывшего вице-премьера и заместителя председателя Партии регионов Сергея Тикипко Алла Зиневич показала забавное видео
Жена бывшего вице-премьера и заместителя председателя Партии регионов Сергея Тикипко Алла Зиневич показала забавное видео
Жена бывшего вице-премьера и заместителя председателя Партии регионов Сергея Тикипко Алла Зиневич показала забавное видео
Жена бывшего вице-премьера и заместителя председателя Партии регионов Сергея Тикипко Алла Зиневич показала забавное видео

В шапке профиля Зиневич написала: "Мне 37 лет. Делаю деньги, пока ты смотришь Tik-Tok". На днях жена экс-политика опубликовала видео с докторской колбасой.

"Только понюхала, а уже плюс три кило", - пошутила женщина.

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@alla_zinevych_

##хочуврекомендации

♬ оригинальный звук - Яна Шафеева

В октябре Тикипко появился на публике с новой супругой Зиневич. Она руководит фармацевтическим бизнесом, рестораном и буйволиной фермой.

В 2018 году Тигипко расстался с президентом Одесского международного кинофестиваля Викторией - в девичестве Лопатецкой. Жили в браке с 2004 года. У них трое детей.

В прошлом году издание Forbes оценило состояние Тигипко в $650 млн.

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