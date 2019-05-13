Жена Стэтхэма позировала в сексуальном белье

Фото: @rosiehw

Британская супермодель, жена Джейсона Стэтхэма, Рози Хантингтон-Уайтли разместила в сети снимки в сексуальном белье от собственного бренда.

На снимках знаменитость позирует в черном комплекте с подвязками и чулками на белом фоне.

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Пользователи сети начали активно комментировать пикантные фотографии:

"Мне необходимы её лицо, фигура и волосы", "невероятно сексуальная", "очень горячая", "шикарная".

Модель Рози Хангтинтон-Уайтли родила сына актёру Джейсону Стэтхэму летом и быстро вернулась в потрясающую физическую форму.