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понедельник, 13 мая 2019 17:56

Жена Стэтхэма позировала в сексуальном белье
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Рози Хангтингтон-Уайтли в белье от собственного бренда
Фото: @rosiehw
Рози Хангтингтон-Уайтли в белье от собственного бренда
Рози Хангтингтон-Уайтли в белье от собственного бренда

Британская супермодель, жена Джейсона Стэтхэма, Рози Хантингтон-Уайтли разместила в сети снимки в сексуальном белье от собственного бренда.

На снимках знаменитость позирует в черном комплекте с подвязками и чулками на белом фоне.

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Пользователи сети начали активно комментировать пикантные фотографии:
"Мне необходимы её лицо, фигура и волосы", "невероятно сексуальная", "очень горячая", "шикарная".

Модель Рози Хангтинтон-Уайтли родила сына актёру Джейсону Стэтхэму летом и быстро вернулась в потрясающую физическую форму.

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