Жена Стэтхэма позировала в сексуальном белье

Британская супермодель, жена Джейсона Стэтхэма, Рози Хантингтон-Уайтли разместила в сети снимки в сексуальном белье от собственного бренда.
На снимках знаменитость позирует в черном комплекте с подвязками и чулками на белом фоне.
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Пользователи сети начали активно комментировать пикантные фотографии:
"Мне необходимы её лицо, фигура и волосы", "невероятно сексуальная", "очень горячая", "шикарная".
Модель Рози Хангтинтон-Уайтли родила сына актёру Джейсону Стэтхэму летом и быстро вернулась в потрясающую физическую форму.
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