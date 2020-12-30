Жена Остапчука рассказала о трендовых новогодних образах

Кристина Горняк советует женщинам добавить больше блеска. ФОТО: instagram.com

Жена шоумена Владимира Остапчука Кристина Горняк рассказала как правильно встречать грядущий Новый год, чтобы он оказался удачным. Советы женщинам Горняк написала на своей странице в Instagram.

Насчет макияжа, то блогерка убеждает добавлять больше блеска.

"Бык диктует нам, что нужно сиять. И как же это реализовать, если не с помощью макияжа? Вы можете использовать различные способы: золотые оттенки, глитер, хайлайтер, или пайетки вместо веснушек. Если вы не такая рискованная женщина, то добавить немного блеска в центр веки, уже точно не будет лишним ", - убеждает Кристина.

Относительно одежды, то женщина рекомендует отдавать предпочтение светлым и нежным оттенкам, предназначенные для года Быка. Но не советует одеваться слишком откровенно.

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"Говорят, что в этот раз нельзя одеваться в красный. Я не сторонник всех этих поверий, но глядя на прошлый год, может таки прислушаться к высшим силам", - отметила блогера.

Не забыла Горняк и об аксессуарах. ⠀

"Металлические оттенки: белое золото или серебро. И это наверное единственный пункт, где можно себя совершенно не ограничивать. Бык не любит яркие цвета, но прекрасно относится к блесткам. Как и мы, девушки!"

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