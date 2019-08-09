Жена Монатика засветила соблазнительную фигуру в купальнике

Жена украинского певца Дмитрия Монатика Ирина Демичева показала соблазнительное фото в купальнике.
Снимок с отдыха в Турции появился в Instagram женщины.
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На фотографии Демичева элегантно выходит из бассейна в черном сплошном купальнике. Образ Ирины довершали солнцезащитные очки и влажные волосы.
"Совмещая приятное с полезным", - подписала публикацию жена Монатика.
Пользователи сети засыпали женщину комментариями.
"Боже, так горячо", "просто богиня", "вау, вы такая красавица", "какая вы замечательная".
Недавно певец Дмитрий Монатик отправился на отдых с семьей в Турцию. Артист поклонник экстремального времяпрепровождения. В Instagram появилось видео, на котором Монатик выполняет трюки во время ныряния на флайборде в воду.
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