Жена экс-капитана "Динамо" позировала обнаженной

Фото: @irina_moroziuk

Жена украинского футболиста, экс-капитана "Динамо" Николая Морозюка, Ирина Морозюк, выложила в сеть ню-фотографии.

Фото женщина сделала на отдыхе в Турции. Интимные места прикрыла с помощью эмодзи.

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"Сегодня не вышло солнце. Нет желания что-то снимать", - подписала пост Морозюк.

Подписчики женщины креативно подошли к написанию комментариев.

"Перепись населения Турции можно проводить в комментариях под этим фото", "Кто-то знает, как взломать сеть, чтобы удалить эти цветочки?", "Аж "Морозюк" по коже прошел", - написали они.

Жена бывшего капитана "Динамо" Ирина Морозюк часто делится с фолловерами откровенными снимками в белье и без него.