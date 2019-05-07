Жена экс-капитана "Динамо" позировала обнаженной

Жена украинского футболиста, экс-капитана "Динамо" Николая Морозюка, Ирина Морозюк, выложила в сеть ню-фотографии.
Фото женщина сделала на отдыхе в Турции. Интимные места прикрыла с помощью эмодзи.
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"Сегодня не вышло солнце. Нет желания что-то снимать", - подписала пост Морозюк.
Подписчики женщины креативно подошли к написанию комментариев.
"Перепись населения Турции можно проводить в комментариях под этим фото", "Кто-то знает, как взломать сеть, чтобы удалить эти цветочки?", "Аж "Морозюк" по коже прошел", - написали они.
Жена бывшего капитана "Динамо" Ирина Морозюк часто делится с фолловерами откровенными снимками в белье и без него.
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