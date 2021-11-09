Жена Джастина Бибера засветила секси-фигуру в рекламе нижнего белья

Фото: Зои Гроссман для Victoria's Secret

Американская модель и жена канадского поп-певца Джастина Бибера Хейли снялась в кампейне Victoria's Secret. 24-летняя знаменитость стала лицом лимитированной праздничной коллекции Limited Edition Silk Collection.

На кадрах, сделанных фотографом Зои Гроссман, модель появилась в комплектах нижнего белья из кружева и шелка и в халатах. Хейли продемонстрировала стройную фигуру. Она не только приняла участие в рекламной фотосессии. Также звездная жена присоединилась к сообществу VS Collective, в котором собрались модели всех форм и размеров, известные своими достижениями.

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"Я так рада объявить, что присоединяюсь к VS Collective – платформе, где сильные женщины могут использовать свой голос. С нетерпением жду сотрудничества с VS", - написала она в Instagram.

Жена канадского исполнителя Джастина Бибера Хейли показала подписчикам, как проводит отпуск. Модель опубликовала несколько фотографий, на которых предстала в разных бикини. На одной из фотографий повернулась боком к камере. Позировала в зеленом купальнике.