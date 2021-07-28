"Жду после свадьбы" - Пэрис Хилтон призналась, беременна ли первенцем

Американская модель, актриса и светская львица 40-летняя Пэрис Хилтон прокомментировала слухи о своей беременности.

Звезда записала 10-минутный подкаст и опубликовала его в Instagram. Она рассказала, что получила множество сообщений с поздравлениями.

Фото: instagram.com/parishilton

"Проснулась от примерно трех тысяч сообщений. Все мои айфоны взрываются - все пять - все приветствуют и так счастливы за меня. Я даже услышала приветствие от людей, о которых не слышал много лет. Поэтому спасибо за сообщения. Ну да, я беременна тройней. Спасибо за поздравления, я очень ценю это и очень рада материнству. Вообще-то, я шучу. Я не беременна - пока нет. Жду после свадьбы", - призналась Хилтон.

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Модель добавила, что сейчас готовится к свадьбе и работает над документальным фильмом.

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Американская актриса и певица Пэрис Хилтон выходит замуж. Ее избранник - бизнесмен Картер Реум. Знаменитость опубликовала трогательное видео с празднования своего дня рождения, во время которого ей сделали предложение. Жених подарил Пэрис кольцо с крупным бриллиантом от Жана Дуссе, правнука Луи Картье. Картер Реум - американский писатель и бизнесмен. Отношения с ним Хилтон закрутила после разрыва и отмены свадьбы с актером Крисом Зилкой, который имеет украинские корни. О романе Хилтон и Реума стало известно в начале 2020-го. Пара впервые появилась вместе на вечеринке после Золотого глобуса 2020.