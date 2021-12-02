"Жду ответ уже 15 лет" - Коляденко делал предложение Билык в туалете

Шоумен и танцор Дмитрий Коляденко рассказал, с чем у него ассоциируются новогодние праздники. Он признался, что для него это период сюрпризов и подарков, которые артист любит вручать.

За кулисами шоу "Маска" ведущий рассказал, что чаще всего делал предложение и дарил обручальные кольца певице Ирине Билык именно в новогоднюю ночь.

"Она их брала, а замуж не выходила. Именно в праздничный вечер, за пол часа до боя курантов, я ее вел то на балкон, то в туалет, дарил обручальное кольцо и звал замуж", – поделился Коляденко.

Автор: коллаж Gazeta.ua Ведущий Дмитрий Коляденко рассказал, что чаще всего делал предложение и дарил обручальные кольца певице Ирине Билык именно в новогоднюю ночь

Как утверждал хореограф, ему было все равно, где именно делать предложение, лишь бы успеть сделать это на Новый год.

"Да, в туалете. Она смеялась, а я нормально объяснял – мы же были на корпоративах, где много фанатов, и нужно было спросить наедине. Вот, жду ответ 15 лет" – рассказал певец.

Даже финансовый вопрос не останавливал шоумена.

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"Я не жлоб и никогда не считаю потраченное. Чаще я даже не спрашиваю цены, если мне нравится – покупаю. Считаю, если очень хочется, надо брать и радоваться этому. Более того, я никогда ничего не забирал назад – это все для нее было куплено" – добавил Коляденко.

Шоумен и хореограф 50-летний Дмитрий Коляденко признался, что устраивал сцены ревности бывшей любимой - певице 51-летней Ирины Билык. Об их романе много сплетничали. Танцор познакомился с исполнительницей в 2001 году. Тогда Билык была замужем. Но Коляденко все равно пригласил ее в ресторан после выступления в Виннице.