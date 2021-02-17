"Завтракаю в 11:00" - 73-летняя модель поделилась секретом стройности

Фото: предоставлено Галиной Герасимовой

73-летняя фотомодель Галина Герасимова весит 52 кг. Это для нее идеальный вес.

"Можно было бы еще на 2 килограмма поправиться, но почему-то не получается. Всегда была стройной, с тонкой талией. Самый большой мой вес - 65 килограммов", - рассказала Галина Герасимова корреспонденту Gazeta.ua.

Галина Ивановна призналась, что диет не придерживается, но никогда много не ест.

"Кушаю по чуть-чуть. Утром никогда не хочу есть. Завтракать могу в 10-11. Это обычно чашка чая с бутербродом. Сладкое не люблю, а так ем все подряд - фрукты, овощи, рыбу. Конечно, ужинаю, но маленькими порциями. Это не специально, просто так привыкла. Себя не ограничиваю - могу съесть булочку или печенье. Главное не переедать. Если сильно наемся, то чувствуют себя некомфортно".

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Женщина постоянно находится в движении, любит ходить пешком.

"Нужно держать себя в тонусе. Зимой, когда есть снег, люблю походить на лыжах на приусадебном участке. Весной и летом всегда чем-то занимаюсь у дома - обустроила клумбы, ухаживаю за цветами. Когда внуки были меньше, всегда их организовывала. То бассейн копали, то выходили на природу, катались на лодке. Покойный муж тоже любил такой досуг, во всем мне помогал", - поделилась фотомодель.

Галина Герасимова начала карьеру модели в 69 лет. Снимается в клипах, для реклам, ее приглашают на съемки телепередач.

Галина Герасимова живет в городе Мироновка Киевской области. До выхода на пенсию работала в Киевском научно-исследовательском институте гидроприборов. Имеет 2 дочерей и четверо внуков. 3 года как вдова.