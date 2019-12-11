Российская актриса Анастасия Заворотнюк навсегда останется парализованной.

Анастасия Заворотнюк находится на лечении в клинике и в центре реабилитации в Москве уже более трех месяцев, но улучшений в состоянии здоровья нет.

"Из-за опухоли в левом полушарии мозга у нее развились патологии. Сначала была парализована правая рука, сейчас же отнялась вся правая сторона. Эта часть, которая обездвижена, уже не восстановится", — сообщил источник.

Сейчас Заворотнюк передвигается только на коляске. За ней по очереди ухаживают мать и муж Петр Чернышев.

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В сентябре у Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга. О болезни актриса узнала после рождения дочери в марте. В начале декабря стало известно, что врачи смогли удалить опухоль, не коснувшись здоровых клеток. У актрисы появился шанс на выздоровление.