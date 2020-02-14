Застали за утренним молоком: модель plus-size показала, как кормит сына грудью

Модель plus-size 32-летняя Эшли Грэм показала трогательное фото.

В своем Instagram звезда разместила фотографию из кафе, где она пьет утренний чай или кофе и кормит грудью маленького сына.

Звезда, с гладко зачесанными волосами, одетая в белый худи. Сын Айзек Менелик Джованни Эрвин одет в плюшевый коричневый боди в виде забавного медведя.

Автор: instagram.com/ashleygraham/ Эшли демонстрирует, как кормит своего малыша

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Геолокация указывает, что женщина находится в одном из учреждений в Бруклине Нью-Йорка.

Одна из самых популярных моделей plus-size Эшли Грэм продолжает делиться впечатлениями об опыте рождения ребенка. Звезда в своем Instagram разместила селфи из ванной комнаты. Под фотографией поделилась личными подробностями быта, с которыми приходится сталкиваться женщинам, которые только что родили. Мол, у молодого материнства существует не только светлая и веселая стороны.