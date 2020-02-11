Не только радуги и бабочки: модель plus-size поделилась, как восстанавливается после родов

Одна из самых популярных моделей plus-size Эшли Грэм продолжает делиться впечатлениями об опыте рождения ребенка.
Звезда в своем Instagram разместила Селфи с ванной комнаты. Под фотографией поделилась личными подробностями быта, с которыми приходится сталкиваться женщинам, которые только что родили. Что у молодого материнства существует не только света и веселая сторона.
"Поднимите руку, что вы тоже не знали, что будете менять собственные подгузники. После всех этих лет в модной индустрии я никогда не могла догадаться, что нижнее белье будет одноразовым моим любимым одеждой, но теперь это так! Никто не говорит о выздоровлении и восстановлении здоровья, которые приходится проходить молодым мамам. Я хотела показать вам, что не всё радуги и бабочки! Это было трудно, но мои друзья Челси @cmrh и @fridamom запускают волны и начинают честные разговоры. Существуют невероятные препятствия, с которыми мы все еще сталкиваемся, о том, что женщины на самом деле переживают. Все их советы, которые они мне прислали, были спасителями жизни", - написала модель.
Читатели одобрительно и поддерживающее восприняли откровенность Эшли.
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"Да! Об этом нужно говорить. Это важные части реальности", "Никто не мог бы сказать об этом лучше. О том, что происходит после рождения с нашими телами и как мы выздоравливаем! Матери - воины. Мы стойкие и сильные", - написали под фото фоловеры.
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Raise your hand if you didn't know you'd be changing your own diapers too🙋🏻♀️ After all these years in fashion I never could've guessed that disposable underwear would be my favorite piece of clothing but here we are! No one talks about the recovery and healing (yes even the messy parts) new moms go through. I wanted to show you guys that it's not all rainbows and butterflies! It's been tough, but my friend Chelsea @cmrh and ceo at @fridamom is making waves and starting honest conversations. It's unbelievable the obstacles we still face talking about what women really go through. All their stuff she sent me has been a life saver.
Одна из самых популярных моделей plus-size Эшли Грэм обнародовала первые фото новорожденного сына. Детали родов она долго держала в секрете. Только через две недели после появления малыша она решилась откровенно рассказать, как все прошло. Молодая мама не спешила обнародовать первые кадры с малышом. Однако же решилась представить общественности своего сына. Вместе с мужем фотографом Джастином Эрвином она записала подкаст "Достаточно крупная сделка", в котором рассказала историю рождения сына и впервые назвала его имя.
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