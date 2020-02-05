Наелась блинов и устроила роды дома - Эшли Грэм впервые показала сына и рассказала подробности

Одна из самых популярных моделей plus-size Эшли Грэм обнародовала первые фото новорожденного сына.

Автор: Политека Эшли Грэм впервые показала сына и рассказала подробности родов дома

Детали родов она долго держала в секрете. Только через две недели после появления малыша она решилась откровенно рассказать как все прошло, пишет 24 канал.

Молодая мама не спешила обнародовать первые кадры с малышом. Однако же решилась представить общественности своего сына. Вместе с мужем фотографом Джастином Эрвином она записала подкаст "Достаточно крупная сделка", в котором рассказала историю рождения сына и впервые назвала его имя.

Супруги назвали сына Айзеком Менеликом Джованни Эрвином. Мужчина модели заверил, что выбрал имя Айзек для своего будущего сына много лет назад. Второе имя, Менелик, означает "сын мудрого" - так звали первого императора Эфиопии, ведь совместная поездка влюбленных в эту страну на Рождество навсегда покорила их сердца. Имя Джованни напоминает о итальянских корнях отца ребенка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham) 4 Фев 2020 в 1:15 PST

Однако не менее увлекательной есть история появления на свет первенца супругов. Айзек Эрвин родился в их доме в Бруклине на неделю позже предполагаемого срока. Схватки Эшли Грэм начались в 5:00 утра, однако модель совсем не планировала отступать от своего привычного графика.

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Вместе с Джастином Эрвином она позавтракала блинами и даже начала привычное утреннее занятие йогой. За несколько часов до их дома приехали акушерка и медсестра. Роды длились 6 часов.

"Если бы я рожала в больнице, боялась и переживала бы гораздо сильнее. Но несмотря на то, что я была дома, то включила комфортный тусклый свет, могла съесть что хотелось, побыть в постели или бассейне", - рассказала молодая мама.

32-летняя американская модель плюс-сайз Эшли Грэм впервые стала мамой. Малыш появился на свет еще в субботу 18-го. Во время беременности Эшли много снималась. Для Vogue, например, она позировала обнаженной в объятиях своего мужа.