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вторник, 05 января 2021 11:34

"Заработали по 3 тыс. грн" - Jerry Heil вспомнила, как колядованием получила первый заработок

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Исполнительница Jerry Heil поделилась детскими воспоминаниями и рассказала, как зарабатывала деньги на Рождество. Артистка отметила, что она с друзьями из музыкальной школы колядует последние 10 лет.

"Когда-то мы изучили альтернативный текст на музыку Леонтовича "Щедрик". Теперь каждый год ждем дня, когда пойдем разносить счастье по домам. Помню, какого-то года мы заработали по 3 тыс. грн на каждого. Тогда поняли, что это наша "золотая жила", - вспомнила певица.

Автор: предоставлено пресс-службой "Нового каналу"
  Певица рассказала, как заработала первые деньги на Рождество
Певица рассказала, как заработала первые деньги на Рождество

Также Jerry Heil призналась "Новому каналу", что думает над тем, чтобы создать собственную колядку.

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"Всю жизнь пела в хоре и, разумеется, к новогоднему периоду мы всегда выступали с этими фольклорными песнями. Это не могло не вдохновлять на собственные произведения. В этом году я уже записала TikTok-версию известной колядки "Добрий вечір тобі", - добавила звезда.

Хореограф Алена Шоптенко поделилась воспоминаниями про необычный Новый год. Когда еще работал ее с Дмитрием Дикусаром балет "Китч", она выступала в новогоднюю ночь. Во время этого с ней произошел курьез, который она запомнила.

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