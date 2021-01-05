"Заработали по 3 тыс. грн" - Jerry Heil вспомнила, как колядованием получила первый заработок

Исполнительница Jerry Heil поделилась детскими воспоминаниями и рассказала, как зарабатывала деньги на Рождество. Артистка отметила, что она с друзьями из музыкальной школы колядует последние 10 лет.

"Когда-то мы изучили альтернативный текст на музыку Леонтовича "Щедрик". Теперь каждый год ждем дня, когда пойдем разносить счастье по домам. Помню, какого-то года мы заработали по 3 тыс. грн на каждого. Тогда поняли, что это наша "золотая жила", - вспомнила певица.

Автор: предоставлено пресс-службой "Нового каналу" Певица рассказала, как заработала первые деньги на Рождество

Также Jerry Heil призналась "Новому каналу", что думает над тем, чтобы создать собственную колядку.

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"Всю жизнь пела в хоре и, разумеется, к новогоднему периоду мы всегда выступали с этими фольклорными песнями. Это не могло не вдохновлять на собственные произведения. В этом году я уже записала TikTok-версию известной колядки "Добрий вечір тобі", - добавила звезда.

Хореограф Алена Шоптенко поделилась воспоминаниями про необычный Новый год. Когда еще работал ее с Дмитрием Дикусаром балет "Китч", она выступала в новогоднюю ночь. Во время этого с ней произошел курьез, который она запомнила.