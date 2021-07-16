"Зачем так широко?": Каменских в бикини показалась со всех сторон

Фото: instagram.com/kamenskux

Певица 34-летняя Настя Каменских, которая имеет сценическое имя NK, поделилась с фанатами фотографиями с отдыха. Снимки опубликовала в Instagram.

Исполнительница позирует в голубом купальнике на яхте.

"Это большое счастье - иметь возможность, отдыхая, работать", - подписала кадры певица.

На одном из фото Каменских сидит, широко расставив ноги. Именно эта фотография поощрила подписчиков к бурной дискуссии.

"Ну, все, со всех сторон показала, к гинекологу можно уже и не ходить", "Фотография сразу напомнила Волочкову", "Тема не раскрыта", "Зачем так широко?", "Красивая девушка, фигура - огонь", "Есть что показать", "Позор", "Душа в нее широкая" - высказались подписчики.

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Певица Настя Каменских озадачила поклонников новым фото. Исполнительница позирует в комнате в одних трусиках персикового цвета с кружевом. Обнаженную грудь Каменских прикрыла руками.