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вторник, 13 июля 2021 23:46

Каменских раскритиковали за фото в трусах

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Каменских раскритиковали за фото в трусах
Настя Каменских решила привлечь внимание поклонников пикантным снимком. Фото: instagram.com/kamenskux

Певица Настя Каменских озадачила поклонников новым фото, которое опубликовала в Instagram.

На фото исполнительница позирует в комнате в одних трусиках персикового цвета с кружевом. Обнаженную грудь Каменских прикрыла руками.

"Доброе утро", - подписала звезда пикантную фотографию.

Поклонникам явно не понравился откровенный снимок певицы, о чем они высказались в комментариях:

"Что ты ганьбишся?", "Нужно уважать себя", "Давно трусов не было", "Уже не знает как аудиторию привлечь к себе", "В одежде ты симпатичная", "Сколько же здесь фотошопа".

Хотя некоторые фаны все же похвалили фигуру певицы: "Она своей фигурой половине украинских 20-леток фору может дать. Так выглядит нежность и сексуальность", "Фигурка роскошная. Настя девушка эксклюзивной красоты. Она запоминается, харизматичная, положительная - просто красавица" .

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Певица Настя Каменских не всегда принимала собственное тело, и она чувствовала давление общества, когда "не вписывалась" в параметры других. Поэтому исполнительница считает, что комплексы не дают многим женщинам стать счастливыми.

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