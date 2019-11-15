За час 15 тыс. просмотров: Alyona Alyona выпустила клип о супе матери

Украинская реперша выпустила 11-минутный клип. Фото: YouTube

Известная украинская репер Alyona Alyona выпустила 11-минутный клип на песню "Мамин суп".

Через час на канале YouTube видео просмотрело 15 тыс. человек и оставили 1,4 тыс. лайков.

Режиссером выступил Ян Болотов, автор видео на другую популярную песню Alyona Alyona - "Рыбки 2". Клип полон сюрреализма и выглядит так, будто его снимал Дэвид Линч.

"На самом деле в клипе показаны наши традиции, поднимается вопрос того, что определяет нас как украинцев", - говорится в описании видео на YouTube.

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