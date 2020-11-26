Warner Bros. выбрала замену Деппа в "Фантастических тварях"

Актер называл слухами свое участие в фильме. Фото: instagram.com/theofficialmads

Студия Warner Bros. официально подтвердила, кто заменит Джонни Деппа в 3-й части фильма "Фантастические твари". Роль злодея Грин-де-Вальда досталась Мадсу Миккельсену.

Информация о том, что фаворитом режиссера является Миккельсен, разошлась в СМИ еще 2 недели назад. Однако актер отрицал это и называл слухами свое участие в фильме, пишет Deadline.

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Съемки уже начались на студии Ливсден недалеко от Лондона. Джонни Депп успел сняться всего в 1 сцене, но гонорар в размере $10 млн получит.

Ранее сообщалось, что датский актер Мадс Миккельсен может сыграть роль Геллерта Грин-де-Вальда в 3-й части фильма вместо Деппа. В то же время фанаты Деппа требуют вернуть их кумира на роль Грин-де-Вальда в 3-ю часть франшизы "Фантастические звери". Соответствующую петицию поклонники разместили на платформе Change.org.