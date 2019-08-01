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четверг, 01 августа 2019 18:03

"Взрывные тайны": экс-жена Майкла Джексона рассекретит подробности жизни с поп-королем
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Экс-жена Майкла Джексона Лиза Мари Пресли напишет книгу об отношениях с поп-королем
Фото: www.liveinternet.ru
Экс-жена Майкла Джексона Лиза Мари Пресли напишет книгу об отношениях с поп-королем
Экс-жена Майкла Джексона Лиза Мари Пресли напишет книгу об отношениях с поп-королем
Экс-жена Майкла Джексона Лиза Мари Пресли напишет книгу об отношениях с поп-королем

51-летняя певица Лиза Мари Пресли, которая в 1990-х годах была женой музыканта и певца Майкла Джексона, выпустит книгу об отношениях с поп-королем.

Дочь Элвиса Пресли решила показать шкаф со скелетами своего экс-мужа, сообщило издание The Sun.

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Джейксон и Пресли поженились в 1994 году, их брак продлился 2 года. Многие считали, что их отношения были лишь для пиара.

Певица подписала контракт на $ 3 млн с издательством Gallery Books.

По словам Пресли, книга будет наполнена "взрывными тайнами".

Лиза Мари расскажет о причинах развода с певцом, ведь в интервьюс Опрой Уинфри в 2010 году она призналась, что в их отношениях был один важный драматический момент, после которого ей пришлось принять сложное решение.

Недавно бывшая жена Майкла Джексона Дебби Роу рассказала об отсутствии секса между ней и музыкантом. Пара была замужем с 1996 по 1999 год. Двое их детей - Пэрис и Майкл Джексон-младший, появились в результате искусственного оплодотворения.

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