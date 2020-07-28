"Выживут только родители" Джамала пожаловалась на материнство

Певица Джамала вместе с мужем и двумя детьми полетели на отдых в Турцию. Артистка опубликовала фотографии, сделанные во время отпуска, в своем Instagram.

На фотографиях - улыбающаяся Джамала с двухлетним сыном Эмиром-Рахманом и любимым Бекиром. Однако в заметке она рассказала, как тяжело быть мамой.

Автор: Instagram Джамала пожаловалась на недосып, но заверила, что ее спасает море.

"Когда начинается утро, первая мысль: "Нет! Зачем это все? Я хочу спать!".Нет сил. Все кричат. Всех надо помыть, почистить зубы. Приготовить завтрак. Такое ощущение, что ты не просто без сил, а у тебя их и не было", - написала в своем Instagram певица.

Джамала пожаловалась на недосып и заверила, что ее спасает море.

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"И самое приятное в этом, конечно, - море! Оно сглаживает все, даже отрывистый сон, который длится максимум два часа. (Да, ночью я сплю по два часа. А днем, если удастся урвать часок, это прям счастье!)", - поделилась артистка.

"Салям алейкум! Добро пожаловать в наш бэнд! Мой второй принц - Селим-Гирей Сеит-Бекир Оглы Сулейманов! 19 июня родился самый пунктуальный малыш. Входит в 4 процента детей, которые появляются на свет в прогнозируемую дату", - пишет певица 36-летняя Джамала в Іnstagram. Она во второй раз стала матерью.